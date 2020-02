Haaland deixa sua marca mais uma vez e Borussia Dortmund vence fora de casa

O apetite de gols de Erling Haaland é infinito. Quatro dias depois de marcar os dois tentos do Borussia Dortmund na vitória por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões da Europa, o jovem artilheiro voltou a balançar a rede, desta vez no triunfo de sua equipe por 2 a 0 sobre o Werder Bremen, fora de casa, pela 23.ª rodada do Campeonato Alemão.

Muito rapidamente, o norueguês vai subindo no ranking de artilheiros do campeonato. Ele tem agora nove gols, algo extraordinário para alguém que, por ter chegado a Dortmund em janeiro, disputou apenas seis jogos do Alemão. Se mantiver a média de 1,5 gol por partida, Haaland terminará a competição com 26 tentos - Robert Lewandowski, o goleador do torneio, tem 25.

Embalado pelos gols do novo fenômeno do futebol, o Borussia Dortmund vai crescendo na classificação. A equipe assumiu a vice-liderança do Alemão, com 45 pontos, quatro a menos do que o Bayern de Munique. O time de Haaland, porém, pode ser ultrapassado ainda neste sábado pelo RB Leipzig, que tem os mesmos 45 e vai enfrentar o Schalke 04 fora de casa.

Apesar de ter enfrentado o penúltimo colocado do campeonato, o Borussia Dortmund teve grandes dificuldades no primeiro tempo e só conseguiu um alívio no começo da etapa final, mais precisamente aos sete minutos, quando um escanteio cobrado por Sancho foi muito bem aproveitado por Zagadou, que emendou um chute de primeira para abrir o placar.

Aos 20, Haaland deixou sua marca. Sempre bem posicionado na área adversária, ele recebeu um passe para trás de Hakimi e mandou uma bomba no ângulo, sem dar a menor chance de defesa ao goleiro Pavlenka. E o norueguês ainda teve mais duas boas oportunidades para marcar, mas Pavlenka se saiu muito bem e manteve o 2 a 0 no placar.

Ainda com chance de título, o Borussia Mönchengladbach sofreu um tropeço importante. Em casa, empatou por 1 a 1 com o Hoffenheim e agora tem 43 pontos, seis a menos do que o Bayern - embora tenha um jogo a mais para disputar. Ginter abriu o placar no primeiro tempo e, na segunda etapa, Plea cobrou um pênalti para ampliar a vantagem do Mönchengladbach, mas o goleiro Baumann fez a defesa.

Nos acréscimos, chegou o castigo: de cabeça, o zagueiro brasileiro Lucas Ribeiro, revelado pelo Vitória, empatou a partida. O Hoffenheim é o sétimo colocado, com 34 pontos.

Em Berlim, o Hertha levou uma surra do Colônia: 5 a 0 para os visitantes, agora em 13.º, com 26 pontos. A equipe da capital da Alemanha é a 14.ª, com a mesma pontuação. O Fortuna Dusseldorf (16.º colocado, com 20 pontos), surpreendeu ao vencer fora de casa por 2 a 0 o Freiburg (oitavo, com 33).