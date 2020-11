Haaland é eleito o melhor jogador sub-21 de 2020 e recebe o prêmio Golden Boy

Erling Haaland é o melhor jogador sub-21 do futebol europeu. Neste sábado, o atacante norueguês do Borussia Dortmund, de 20 anos, venceu eleição realizada pelo diário esportivo italiano Tuttosport, sendo eleito o Golden Boy de 2020.

Na votação, com a participação de jornalistas europeus, Haaland conseguiu 302 pontos. Superou, assim, Ansu Fati, do Barcelona, com 239, e Alphonso Davies, do Bayern de Munique, com 226, que completaram a relação dos três primeiros colocados.

Após passagem pelo RB Salzburg, Haaland chegou ao Borussia Dortmund em janeiro. Desde então, marcou 27 gols em 29 jogos disputados. Já pela seleção norueguesa, apenas em 2020, são seis gols marcados em cinco partidas.

O melhor brasileiro na premiação foi Vinicius Junior, do Real Madrid, o 11.º colocado, com nove pontos. Já Rodrygo, seu companheiro no clube madrilenho, ficou na 14ª posição. Gabriel Martinelli (Arsenal), Paulinho (Bayer Leverkusen), Tetê (Shakhtar Donetsk), Reinier (Real Madrid) haviam sido os outros brasileiros indicados ao prêmio.

O País já teve dois jogadores que receberam o prêmio: Anderson em 2008, quando estava no Manchester United, e Alexandre Pato no ano seguinte, quando vestia a camisa do Milan.