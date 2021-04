Haaland faz dois gols e comanda goleada do Borussia Dortmund no Alemão

O Borussia Dortmund contou com o talento e o faro de gols do fenômeno norueguês Erling Haaland para golear o Werder Bremen por 4 a 1 neste domingo, em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. O goleador balançou as redes duas vezes e foi o destaque do jogo disputado no Signal Iduna Park.

O resultado é fundamental para o Dortmund, que ocupa a quinta colocação na tabela de classificação, com 49 pontos. O time aurinegro soma quatro a menos que o Eintracht Frankfurt, que fecha o grupo que garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, principal torneio de clubes da Europa do qual a equipe alemã foi eliminada na última semana pelo Manchester City.

O Werder Bremen, 13º colocado com 30 pontos, continua em sua briga contra o rebaixamento. A distância para o Hertha Berlin, primeiro na zona da degola, é de apenas quatro pontos.

No duelo, o Werder Bremen saiu na frente, com gol de Raschica. Mas num intervalo de nove minutos, o Borussia marcou três gols e praticamente definiu a partida ainda na primeira etapa.

O primeiro foi marcado por Reyna, aos 29 minutos. Depois Haaland fez o segundo de pênalti, aos 34, e anotou o terceiro e aos 38 ao aproveitar falha da zaga adversária. Na segunda etapa, já no final do confronto, aos 43 minutos, o zagueiro Hummels fez o quarto e definiu a goleada em casa.