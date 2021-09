Haaland faz e Dortmund vira sobre Leverkusen após ficar três vezes em desvantagem

O Borussia Dortmund venceu o Bayer Leverkusen por 4 a 3 neste sábado, em um jogo que rendeu boas emoções na BayArena, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. O time comandado por Marco Rose começou perdendo e buscou o empate três vezes ao longo da partida, até finalmente conseguir a virada aos 32 minutos do segundo tempo, com gol marcado pelo artilheiro Haaland, herói do triunfo ao anotar duas vezes e dar uma assistência.

Agora em segundo lugar no Alemão, com nove pontos, o Borussia fez o Leverkusen conhecer a primeira derrota na disputa da liga nacional nesta temporada. Com isso, a equipe do campeão olímpico Paulinho, que esteve em campo e deu o passe para o gol que abriu o placar, fica com sete pontos, em quinto lugar. Os dois times ainda podem perder posições.

Leia Também Cristiano Ronaldo brilha na volta, faz dois gols e Manchester United vira líder

O zero saiu cedo do marcador. Aos nove minutos, Paulinho deu a assistência para Florian Wirtz colocar a bola dentro da rede. A vantagem construída pelos donos da casa persistiu até Haaland marcar o dele, acontecimento que é quase certo quando o fenômeno norueguês está em campo. Dessa vez, ele fez de cabeça, aproveitando cruzamento de Meunier. Ainda assim, o primeiro tempo acabou com vitória do Leverkusen, que marcou nos acréscimos com Schick.

Haaland apareceu novamente aos quatro minutos da etapa final, dando o passe para Julian Brandt empatar pela segunda vez para o Borussia. A resposta adversária foi rápida, com Diaby colocando o time da casa na frente de novo, aos 10 minutos. Mas Raphael Guerreiro voltou a empatar, aos 26. No fim das contas, a vitória auri-negra saiu dos pés de Haaland, em um pênalti convertido aos 32 minutos.

Outras quatro partidas do Alemão foram disputadas no mesmo horário em que Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen foram a campo. O Wolfsburg manteve a invencibilidade ao vencer o Greuther Fürth por 2 a 0 e segue na liderança, com 12 pontos. Já o Mainz bateu o Hoffenheim por 2 a 0, enquanto Freiburg e Colônia empataram por 1 a 1. Em outra partida do dia, Unión Berlin e Augsburg não saíram do zero.