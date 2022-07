Haaland brinca e chama Guardiola de 'louco' após estreia pelo Manchester City: 'Eu gosto disso'

A relação entre Pep Guardiola e Erling Haaland parece ser a melhor possível nesses primeiros dias. Em turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos, o atacante do Manchester City elogiou o técnico catalão e brincou, ao dizer que ele é um "pouco louco", se referindo às estratégias, aos treinos e à mentalidade de jogo do treinador.

"Guardiola é um pouco louco e eu gosto disso. Vai ser divertido (ser treinado por Guardiola)", afirmou o atacante norueguês. Principal contratação do Manchester City nessa temporada - cerca de R$ 330 milhões -, Haaland marcou o gol da vitória contra o Bayern de Munique, após 12 minutos em campo no primeiro tempo. A partida aconteceu em Green Bay, Wisconsin, no Lambeau Field, estádio do Green Bay Packers, franquia de futebol americano da NFL.

Leia Também Gabriel Jesus marca e Arsenal goleia Chelsea em torneio amistoso nos EUA

O atacante de 22 anos foi titular no City, que contou com força máxima no primeiro tempo diante do Bayern. No segundo, o técnico Pep Guardiola não trocou o time inteiro, algo recorrente nestes amistosos de pré-temporada. Metade da equipe foi mantida, incluindo o goleiro brasileiro Ederson. A partida acabou interrompida por pouco mais de uma hora, em razão de uma tempestade com risco de tornados.

“[Pep] Guaridola’s been crazy.” Erling Haaland on his new boss Pep Guardiola. pic.twitter.com/askEL4jr9a — Football Daily (@footballdaily) July 24, 2022

Ex-jogador do Borussia Dortmund, Haaland celebrou o triunfo, mesmo se tratando de um amistoso. "A sensação é boa. Já estava na hora de vencê-los (Bayern de Munique) após sete derrota em seguida", disse o jogador na zona mista. Além disso, o atacante tranquilizou os torcedores quanto a sua saúde. "Ainda não estou 100%, mas não estou preocupado com isso agora. Estes foram meus primeiros minutos em campo e minha condição física irá melhorar".

No primeiro jogo da pré-temporada, na vitória por 2 a 1 sobre o América do México, Haaland foi poupado e deu lugar a Julián Álvarez, outra nova contratação do clube para esta temporada. Guardiola elogiou seus novos centroavantes, posição que não teve durante o último ano no Manchester City. "Eles (Haaland e Álvarez) terão um efeito positivo em nosso jogo. Marcamos muitos gols na temporada passada, mas até agora estou muito empolgado e feliz com o elenco".

A estreia do Manchester City no Campeonato Inglês acontece no dia 7 de agosto, domingo, diante do West Ham. Antes disso, neste sábado, 30, enfrenta o Liverpool, pela Community Shield - a Supercopa da Inglaterra -, em busca do primeiro título da temporada.