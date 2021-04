Haaland joga mal, e Dortmund perde para o Eintracht Frankfurt no Campeonato Alemão

Com Haaland em um dia ruim, o Borussia Dortmund não teve forças e perdeu para o Eintracht Frankfurt, neste sábado, por 2 a 1, em seu campo, pela 27.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time do astro norueguês ficou com 43 pontos, na quinta colocação, enquanto o adversário alcançou os 50 pontos, na quarta posição.

Além da derrota, o Dortmund agora tem a companhia do Bayer Leverkusen na classificação, dono também de 43 pontos, que derrotou o lanterna Schalke 04 (18.º colocado, com dez pontos) por 2 a 1. Os dois gols do Bayer foram marcados pelo veterano atacante holandês Klaas Jan Huntelaar.

Leia Também Estrela do Bayern de Munique, Alphonso Davies quer compartilhar sua história de refugiado da Libéria

O Wolfsburg lutou muito e obteve importantes três pontos diante do Colônia, com um gol marcado aos 24 minutos da etapa final por Brekalo. O time chegou aos 54 pontos, em terceiro lugar, e assiste ainda neste sábado ao duelo do líder Bayern de Munique (61) e do segundo colocado RB Leipzig (57).

Já o Colônia, derrotado pela 14ª vez na competição, permanece com apenas 23 pontos, em 16.º lugar e na zona de rebaixamento. Mesma pontuação do Arminia Bielefeld, que empatou, por 1 a 1, com o Mainz 05 (14.º colocado, com 25 pontos).

Completou a série de jogos de sábado pela manhã no Alemão a vitória do Augsburg (11.º, 32 pontos), por 2 a 1, diante do Hoffenheim (12.º, 30 pontos).