Haaland marca 3 gols, mas Borussia Dortmund perde; campeão Bayern é derrotado

O grande desempenho de Erling Haaland neste sábado não foi suficiente para que o Borussia Dortmund somasse pontos na 32ª rodada do Campeonato Alemão. O astro norueguês marcou três gols, mas ainda assim o time aurinegro perdeu por 4 a 3 para o Bochum. Após confirmar o título na última rodada, o Bayern de Munique também entrou em campo e foi derrotado pelo Mainz.

A temporada decepcionante do Borussia Dortmund é marcada por mais uma derrota em casa. O time ocupa a vice-liderança do Campeonato Alemão, com 63 pontos ganhos. Já o Bayern de Munique, que confirmou seu 10º título consecutivo no Campeonato Alemão nesta temporada, tem 75 pontos. O Bochum está em 11º, com 39 pontos. Já o Mainz é o nono colocado, com 42.

O Bochum precisou de oito minutos para marcar dois gols no estádio Signal Iduna Park. Sebastian Polter abriu o placar aos 3 e Gerrit Holtmann ampliou aos oito minutos. Haaland começou a aparecer aos 18 minutos, com um gol de pênalti, que deixou o jogo em 2 a 1. O empate veio aos 30, também com Haaland cobrando pênalti.

No segundo tempo, aos 7 minutos, Haaland conseguiu a virada, após cruzamento de Marco Reus. A bola bateu no atacante e parou no fundo das redes. Mas o Bochum ainda buscou mais uma virada na partida. Começando pelo empate com Locadia aos 36 minutos. Aos 40, Pantovic cobrou pênalti e garantiu a vitória do time visitante.

O Bayern de Munique visitou o Mainz 05 na Opel Arena e perdeu por 3 a 1. O time da casa saiu na frente aos 18 minutos com gol de Burkardt. O placar foi ampliado por Moussa Niakhaté aos 27.

O time bávaro voltou para o jogo aos 33 minutos, com um golaço de Lewandowski. O polonês fez lindo domínio na área, girando para cima da marcação, e finalizou por baixo do goleiro. Mas foi o Mainz quem voltou a marcar no segundo tempo, com Leandro Barreiro, que fez 3 a 1 e fechou o placar.

Ainda neste sábado, o Colônia venceu o Augsburg por 4 a 1, jogando longe de seus domínios. O Colônia sobe para a sexta colocação, com 52 pontos. Stuttgart, que luta contra o rebaixamento, empatou por 1 a 1 com o Wolfsburg, mesmo placar do empate entre os lanternas Arminia Bielefeld e Greuther Furth.