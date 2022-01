Haaland marca, Dortmund supera o Hoffenheim e fica a três pontos do líder Bayern

Com direito a mais um gol do cobiçado artilheiro Haaland, o Borussia Dortmund derrotou o Hoffenheim por 3 a 2, no início da tarde deste sábado, e segue à caça do líder Bayern de Munique no Campeonato Alemão, com somente três pontos de vantagem. O duelo foi realizado na Rhein-Neckar-Arena, pela 20ª rodada.

Ainda com futuro indefinido no Dortmund e com fortes investidas de clubes como o Manchester City, Barcelona e Real Madrid, Haaland deixou a definição de lado para seguir brilhando com a camisa amarela. O atacante marcou o seu 23º gol na temporada, em 23 jogos disputados. Ele ainda deu cinco assistências, somando 28 participações diretas de gol.

A vitória contra um adversário direto na briga por vaga nas competições europeias deixou o Borussia Dortmund na vice-liderança, com 43 pontos, contra 46 do Bayern de Munique, que entra em campo neste domingo, diante do Hertha Berlin.

O jogo foi parelho. O Borussia Dortmund começou pressionando e em apenas seis minutos Haaland abriu o marcador. Em bela jogada de contra-ataque, o norueguês recebeu na pequena área, com o gol aberto, e só empurrou para fazer 1 a 0.

Após o gol, o Hoffenheim equilibrou as ações e viu o goleiro Kobel fazer um milagre, em tentativa de Rutter, para evitar o empate, que sairia logo depois, aos 46 minutos. Ihlas Bebou deu lançamento espetacular para Andrej Kramaric mandar no canto direito do gol. Antes, o time da casa já havia acertado uma bola no travessão.

No segundo tempo, o jogo continuou aberto. O Dortmund aproveitou melhor as oportunidades e fez o segundo com Marco Reus, após assistência de Donyell Malen. O Borussia aproveitou o 'apagão' do Hoffenheim para fazer o terceiro. David Raum tentou afastar o perigo, mas jogou contra as próprias redes.

Com bela vantagem construída, o Dortmund tirou o pé e viu o Hoffenheim diminuir com Rutter, que recebeu dentro da área para recolocar o time da casa no jogo. No entanto, o Borussia segurou bem o resultado para confirmar uma vitória importante, que lhe deixa ainda mais na briga pelo título.

Mais quatro jogos foram realizados no início da tarde deste sábado. O Bayer Leverkusen subiu para a terceira posição, com 35 pontos, ao golear o Augsburg por 5 a 1. Destaque para Diaby, autor de três gols. Em quarto, com 34, o Union Berlin surpreendeu mais uma vez ao vencer o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, por 2 a 1. Em quinto, com 33, o Freiburg derrotou o vice-lanterna Stuttgart por 2 a 0. Já o Greuther Fürth fez 2 a 1 no Mainz.