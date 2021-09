Haaland marca duas vezes, garante vitória e tem mais gols que jogos pelo Dortmund

Erling Haaland manteve sua rotina de jovem prodígio neste domingo. O atacante de somente 21 anos anotou duas vezes na vitória do Borussia Dortmund sobre o Union Berlin, por 4 a 2, pelo Campeonato Alemão, e agora tem mais gols que jogos pelo clube: 68 bolas na rede em 67 aparições. São outras 19 assistências.

Na atual temporada, o fenômeno norueguês chegou a 11 gols em oito jogos pelo clube. Pela seleção de seu país, pela qual atuou por três vezes recentemente, são mais cinco bolas nas redes e outras três assistências do astro cobiçado pelos gigantes do planeta. Jogou onze vezes na temporada, portanto, e fez incríveis 16 gols.

Neste domingo, no Signal Iduna Park, em Dortmund, ele precisou de 24 minutos para deixar sua marca. O Borussia vencia por 1 a 0, gol de Guerreiro, quando ele recebeu de Meunier e iniciou mais um show particular. Friedrich ainda ampliou, ao desviar contra as próprias redes.

O Unión Berlim iniciou uma reação com Kruse e Voglsammer e quando sonhava com o empate, lá estava Haaland para garantir a festa da equipe aurinegra e para subir à artilharia do Campeonato Alemão ao lado de Lewandowski, do Bayern de Munique, ambos com sete gols.

O triunfo deixa o Dortmund na cola de Bayern de Munique e Wolfsburg, que estão com 13 pontos na classificação, um apenas de vantagem sobre o time de Haaland. O atual campeão é o novo líder após tropeço do time da Baixa Saxônia.

Mesmo atuando em casa, o Wolfsburg não conseguiu manter a campanha perfeita no Alemão. Após quatro vitórias seguidas, apenas empatou com o Einthacht Frankfurt, por 1 a 1. Lammers abriu o placar na Volkswagen Arena para os visitantes e Weghorst garantiu a igualdade e a invencibilidade. Contudo, o tropeço custou o topo da tabela.

Com os mesmos 13 pontos dos bávaros, o Wolfsburg perde o primeiro lugar nos critérios de desempate. No outro jogo do dia na Alemanha, o Bayer Leverkusen fez 3 a 1 na casa do Stuttgart e subiu para a quarta posição, com 10 pontos.