Haaland marca e Borussia Dortmund vence em estreia na Liga dos Campeões

Eleito o melhor atacante da última edição da Liga dos Campeões, Erling Haaland voltou a fazer jus ao prêmio nesta quarta-feira, na estreia do Borussia Dortmund na principal competição de clubes da Europa. O norueguês deixou sua marca e contribuiu para a vitória sobre o Besiktas por 2 a 1, no estádio Vodafone Park, em Istambul, na Turquia.

Haaland foi o autor do segundo gol dos alemães, aos 48 minutos do segundo tempo, com assistência de Jude Bellingham. Foi o 21º gol do atacante em 17 jogos pela Liga dos Campeões. Pelo Borussia, ele chegou ao 66º gol em 66 jogos. Na temporada, já foram nove, além de quatro assistências, em apenas sete jogos disputados.

Antes de o craque balançar as redes, Bellingham abriu o placar aos 20 minutos de jogo. A boa vantagem, contudo, não refletia a partida. O Borussia dominava o time turco e criava chances a todo momento no segundo tempo. Numa das melhores, o próprio Haaland perdeu gol incrível, aos 25, quando ficou cara a cara com o goleiro, mas acabou batendo em cima de Destanoglu.

Já nos acréscimos, Ansgar Knauff surpreendeu ainda mais, quando acertou o travessão diante do gol vazio, em jogada pela esquerda. Sem tanta eficiência no segundo tempo, o Borussia viu o Besiktas ser mais preciso nos instantes finais do jogo. Após cruzamento da direita, Francisco Montero escorou de cabeça, descontando o placar.

Com o triunfo, o Borussia desponta na liderança do Grupo C, que tem ainda Ajax e Sporting. Os dois times entram em campo ainda nesta quarta. A equipe portuguesa será a próxima adversária do clube alemão no dia 28, na cidade de Dortmund.

Pelo Grupo D, a rodada desta quarta teve a sua primeira surpresa. O Shakhtar Donetsk, acostumado a disputar a Liga dos Campeões, foi derrotado pelo modesto FC Sheriff, da Moldávia, por 2 a 0, fora de casa. Adama Traore e Momo Yansane marcaram os gols da partida. A chave conta com Inter de Milão, atual campeão italiano, e Real Madrid, que se enfrentam também nesta quarta.