Haaland passa em branco na volta, mas Dortmund ganha e assume 4º lugar no Alemão

O Borussia Dortmund iniciou o ano de 2021 com pé direito neste domingo. O time de Dortmund encerrou uma série negativa em seu próprio estádio, o Signal Iduna Park, e conseguiu retornar ao G-4 do Campeonato Alemão com uma vitória por 2 a 0 sobre o Wolfsburg, pela 14.ª rodada. Foi também o terceiro triunfo no quarto jogo oficial do novo treinador Edin Terzic.

O zagueiro Manuel Akanji abriu o placar, aos 21 minutos do segundo tempo, no dia em que completou 100 partidas com a camisa do Borussia Dortmund. Jadon Sancho fechou a conta nos acréscimos, aos 47, para anotar o seu primeiro gol nesta edição do Campeonato Alemão.

O duelo, disputado sob uma temperatura congelante de apenas 2ºC, marcou o retorno do centroavante Erling Haaland, que perdeu os últimos sete confrontos do Borussia Dortmund por conta de uma lesão na coxa e não atuava desde 28 de novembro. O norueguês ficou em campo até os 36 minutos da etapa final, quando foi substituído por Steffen Tigges.

Com o resultado, o Borussia Dortmund volta a vencer após três derrotas seguidas no estádio Signal Iduna Park, pelo Campeonato Alemão. De quebra, o time chega aos 25 pontos, ultrapassa seu adversário e o Union Berlin, que venceu no sábado, e sobe para a quarta posição, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Já o Wolfsburg, que não vence o rival há 11 jogos oficiais, estaciona nos 24 pontos e cai para a sexta colocação.