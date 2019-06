Habituado ao Maracanã, Gatito quer vitória do Paraguai: 'Já levantei troféu aqui'

A seleção paraguaia fez o último treino antes da estreia na Copa América na tarde deste sábado, no Maracanã. Diante do Catar, neste domingo, a maior parte do grupo jogará pela primeira vez no mais tradicional palco do futebol brasileiro, mas pelo menos um dos jogadores atuará como se estivesse em casa: o goleiro Gatito Fernández, titular do Botafogo e da sua seleção.

"Conheço bem o Maracanã, já levantei um troféu aqui", disse Gatito, antes do treino de reconhecimento do gramado. Ele se referia ao título do Campeonato Carioca do ano passado, vencido pelo Botafogo em cima do Vasco. Na ocasião, o goleiro paraguaio defendeu dois pênaltis.

Gatito ressaltou a importância de vencer o Catar. "Queremos começar com o pé direito. Uma vitória nos dará confiança e levará alegria para nosso povo", comentou o jogador. "A vitória pode nos fazer crescer muito mais", reforçou.

Um dos principais nomes da seleção - e que, durante a coletiva de imprensa deste sábado, foi chamado de "melhor goleiro em atividade no Brasil" por um repórter paraguaio - Gatito Fernández falou em "fazer história" defendendo o seu país.

"Esta Copa América chega num bom momento da minha carreira. Quero aproveitar a oportunidade para confirmar a fase que vivo no meu clube e na seleção", disse Gatito.

A seleção paraguaia integra o Grupo B da Copa América e, após estrear diante dos catarianos, terá pela frente a Argentina, na quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, antes de fechar campanha na primeira fase da competição contra a Colômbia no dia 23, na Arena Fonte Nova, em Salvador.