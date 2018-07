Haiti bate Trinidad e Tobago e vai jogar a Copa América Centenário em junho A seleção do Haiti conseguiu um resultado histórico nesta sexta-feira. Na Cidade do Panamá, capital panamenha, os haitianos derrotaram Trinidad e Tobago por 1 a 0 e conseguiram a classificação à Copa América Centenário, que será realizada nos Estados Unidos entre 3 e 26 de junho deste ano. O herói é o atacante Kervens Belfort, que marcou o gol da vitória no final da partida.