Jogador do Chelsea abandona seleção após técnico dizer que não o convocaria ‘nem se fosse Messi’

Principal nome da seleção de Marrocos, o meio-campista Hakim Ziyech, do Chelsea, anunciou que não vai mais defender o time africano. A decisão acontece após uma série de polêmicas com o técnico bósnio Vahid Halilhodzic, comandante da equipe marroquina.

"Não vou voltar à seleção. Essa decisão é final. É perfeitamente claro como as coisas estão acontecendo lá. Estou focado naquilo que estou fazendo e isso passa pelo meu clube. Vou respeitar a decisão de Halilhodzic. Sinto pena pelos torcedores, mas essa é a situação", escreveu Ziyech nas redes sociais.

Os atritos começaram em junho, quando Halilhodzic afirmou que Ziyech teria fingido uma lesão para não jogar um amistoso contra Burkina Faso. Na ocasião, o comandante citou atrasos e falta de postura como líder da equipe. Desde então, o atleta não foi mais convocado.

Após a eliminação da seleção marroquina nas quartas de final da Copa Africana de Nações, o Halilhodzic foi questionado se estaria arrependido de não chamar Ziyech para a competição. O bósnio ratificou sua decisão e voltou a criticar duramente o meia do clube inglês.

"Os jogadores que selecionei são os melhores do país. Eu não escolho um jogador que possa desequilibrar o grupo. Nem mesmo se o nome dele for Lionel Messi. O comportamento de Ziyech não se encaixa na seleção. Ele não quer treinar, não quer jogar. Ele não leva a sério, não vou implorar para ele voltar. Depois do torneio (Copa Africana de Nações) há três anos, ele foi o mais criticado. Foi vaiado. Não se esqueça disso."

Ziyech está em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, com o Chelsea para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Para avançar à final, o time londrino precisa superar o Al Hilal, da Arábia Saudita. O vencedor enfrenta o Palmeiras na decisão, sábado, às 13h30 (horário de Brasília).