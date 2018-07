Hamburg perde no campeonato alemão e pode ser rebaixado

A terceira vitória consecutiva do Wolfsburg deixou os campeões de 2009 em oitavo lugar, com 37 pontos. O sexto lugar no final de temporada será suficiente para classificar o time para o Campeonato Europeu.

O Hamburg, o único time que nunca jogou na segunda divisão desde a criação da Bundesliga em 1963, ficou parado na 14ª posição, dois pontos acima da zona de rebaixamento, depois da sua quinta derrota consecutiva em seis jogos.

(Reportagem de Karolos Grohmann)