Hamburgo ameaça devolver atacante para o Bayern de Munique

Emprestado pelo Bayern de Munique para o Hamburgo, o atacante Julian Green poderá voltar ao seu time de origem nas próximas semanas. O Hamburgo ameaçou devolver o atleta porque reprovou sua decisão de não entrar em campo com o time reserva.

De acordo com o porta-voz do clube, Green terá uma reunião com a diretoria nos próximos dias e seu futuro no time é "muito questionável". Apesar disso, criticou as "especulações" que movimentaram o noticiário do clube nos últimos dias.

Ele afirmou também que Green vem treinando com regularidade com o time principal do Hamburgo. No entanto, ressaltou que atividades com os reservas são uma prática comum no time - o atacante não esteve em campo na goleada de 8 a 0 que o Hamburgo levou justamente do líder Bayern de Munique, no sábado.

Após escapar do rebaixamento na temporada passada, o Hamburgo tenta resgatar seu melhor futebol na atual edição do Campeonato Alemão. O time ocupa o 13º lugar, três posições acima da zona da degola.