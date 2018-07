Hamburgo anuncia acerto com Bert van Marwijk, ex-técnico da Holanda

HAMBURGO - Após o péssimo início no Campeonato Alemão, o Hamburgo anunciou nesta segunda-feira seu novo técnico para o restante da temporada. Trata-se de Bert van Marwijk, ex-treinador da seleção holandesa, que assinou contrato por duas temporadas e chega para substituir Thorsten Fink, demitido após a goleada sofrida diante do Borussia Dortmund, por 6 a 2, no último dia 14.

O Hamburgo é apenas o 16.º colocado no Campeonato Alemão desta temporada, com quatro pontos, e já sofreu duas goleadas em seis rodadas disputadas até o momento - perdeu também para o Hoffenheim por 5 a 1, em casa. Na última rodada, a equipe caiu diante do Werder Bremen por 2 a 0, em casa, sob o comando do interino Rodolfo Cardoso, técnico do time B.

Agora o clube aposta na experiência de Van Marwijk, que comandou a seleção holandesa entre 2008 e 2012, inclusive na campanha do vice-campeonato da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, após a derrota para a Espanha na final. Na Alemanha, o treinador já comandou o Borussia Dortmund entre 2004 e 2007.

O diretor esportivo do Hamburgo, Oliver Kreuzer, celebrou a chegada do experiente comandante, de 61 anos. "Estamos satisfeitos que fomos capazes de acertar com um treinador para o Hamburgo como o Bert van Marwijk, que tem uma vasta experiência e provou sua competência em times em crise", disse.