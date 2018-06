Hamburgo anuncia ex-jogador como técnico para tentar evitar rebaixamento

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão, o Hamburgo anunciou nesta segunda-feira a contratação de Bernd Hollerbach para ser o novo técnico do time, em substituição a Markus Gisdol, que foi demitido. O clube explicou que o ex-jogador de 48 anos assinou um contrato válido até junho de 2019, sendo que ele já até comandou o primeiro treino no novo time.

Gisdol foi demitido no último domingo, um dia após a derrota do Hamburgo por 2 a 0 para o lanterna Colônia. Foi o quarto revés consecutivo da equipe e a deixou apenas três pontos à frente do último colocado e a cinco do primeiro time fora da zona de descenso.

No comando do Hamburgo desde setembro de 2016, Gisdol nunca conseguiu deixar o time distante das últimas posições. O Hamburgo, a única equipe a disputar todas as temporadas da Bundesliga, a versão moderna do Campeonato Alemão, desde a formação da liga em 1963, terminou um ponto acima da zona de rebaixamento na temporada passada.

Porém, o drama do clube na luta contra o descenso é antigo, pois embora em 2016 tenha escapado por seis pontos, em 2014 e 2015 precisou jogar uma repescagem para continuar na elite do futebol alemão.

Hollerbach defendeu o Hamburgo durante a sua carreira profissional, entre 1996 a 2004, com 23 gols marcados em 197 partidas do Campeonato Alemão. Seu último trabalho como técnico foi no Wuerzburger Kickers, time que deixou no ano passado após o rebaixamento da segunda para a terceira divisão alemã.