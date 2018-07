Hamburgo bate Hoffenheim e se afasta da degola no Alemão; Colônia perde mais uma

O Hamburgo venceu o Hoffenheim por 3 a 0, neste domingo, dentro de seus domínios, em jogo válido pela 13.ª rodada do Alemão. A vitória foi fundamental para que o Hamburgo escapasse da zona de rebaixamento da competição.

Com o triunfo, o time chegou aos 13 pontos e assumiu o 15.º lugar. O Hoffenheim, por sua vez, estacionou nos 20 pontos, na sétima posição, perdendo grande oportunidade de chegar ao sexto posto e alcançar a área de classificação para a Liga Europa.

O primeiro gol da equipe mandante saiu logo aos 6 minutos, em lance com participação decisiva do brasileiro Douglas Santos, ex-jogador do Atlético Mineiro. O lateral-esquerdo foi à linha de fundo, cruzou e o zagueiro Kevin Akpoguma tentou cortar, mas fez contra.

Depois, aos 30 minutos da segunda etapa, o Hamburgo ampliou com o sérvio Filip Kostic. Mais tarde, a dois minutos do fim da partida, o volante Gideon Jung fechou o placar para os donos da casa.

Em outro jogo da rodada do Alemão realizado neste domingo, o Colônia foi derrotado em casa pelo Hertha Berlin por 2 a 0, com gols do atacante bósnio Vedad Ibisevic. O time de Berlim subiu para a 11ª posição na tabela, com 17 pontos, enquanto o Colônia se afundou ainda mais na lanterna do campeonato, com apenas dois pontos, agora 11 pontos atrás do Freiburg, primeiro clube fora da zona da degola.