Hamburgo bate o Colônia fora de casa e chega à segunda vitória no Alemão

Depois de quatro temporadas de sofrimento e de lutas contra o rebaixamento, o Hamburgo finalmente voltou a animar seu torcedor no início da edição 2017/2018 do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, a tradicional equipe do país chegou à segunda vitória, em duas rodadas da competição, ao passar pelo Colônia por 3 a 1, mesmo fora de casa.

Após a única partida realizada desta segunda rodada, o Hamburgo soma seis pontos, enquanto o Colônia vive situação oposta e ainda não pontuou. Na próxima sexta-feira, o Hamburgo tenta manter o embalo diante do RB Leipzig, em casa. Já o Colônia tenta a primeira vitória contra o Augsburg, fora de casa, no dia seguinte.

Com o ex-gremista Walace como titular, o time visitante começou melhor nesta sexta e marcou duas vezes no primeiro tempo. Primeiro, com Andre Hahn, aos 27 minutos, e depois com Shou Wood, aos 33. O Colônia tentou responder, mas errou na finalização e acertou a trave do goleiro Mathenia em duas oportunidades.

No segundo tempo, um fato curioso. O árbitro Felix Brych sofreu uma lesão e precisou deixar o campo, o que causou a paralisação da partida por cerca de dez minutos. Logo no reinício, o zagueiro Mergim Mavraj recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Hamburgo com um jogador a menos.

Era o que o Colônia precisava para ir para cima. Já nos longos acréscimos, fruto da paralisação da partida, os donos da casa diminuíram após bola alçada na área, que Sörensen finalizou. Mas logo na sequência, Ekdal fez grande jogada pela direita e tocou no meio para Holtby selar o placar.