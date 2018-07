Hamburgo confirma contratação de novo treinador

O Hamburgo anunciou, na noite da última segunda-feira, a contratação de Armin Veh como novo técnico da equipe. O clube fez a revelação quatro semanas depois de ter demitido Bruno Labbadia do comando do time.

Veh assinou contrato com Hamburgo até 30 de junho de 2012 e assumirá a equipe que terminou o último Campeonato Alemão na sétima colocação e se classificou para as semifinais da última Liga Europa. Labbadia foi mandado embora após a eliminação diante do Fulham na semifinal da competição europeia.

O novo treinador, de 49 anos, foi campeão alemão em 2007 no comando do Stuttgart, antes de deixar o clube em novembro de 2008. Veh também chegou à final da Copa da Alemanha com o Stuttgart.

Além de confirmar seu novo técnico, o Hamburgo anunciou Bastian Reinhardt para o cargo de diretor esportivo e ainda a renovação do contrato do atacante Paolo Guerrero, que terminaria no final de junho.

O jogador peruano, que assinou novo compromisso até 2014, foi mantido no clube mesmo após realizar uma temporada ruim e ter arremessado uma garrafa que acertou o rosto de um torcedor que havia o insultado após uma partida do Hamburgo, em Hannover. A atitude causou uma suspensão de cinco jogos e uma multa de 20 mil euros (aproximadamente 46 mil reais) ao atleta.