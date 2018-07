Hamburgo confirma Markus Gisdol como substituto do demitido técnico Labbadia

O Hamburgo confirmou neste domingo o acerto com o técnico Markus Gisdol. A mudança no comando da equipe acontece após um péssimo início de Campeonato Alemão. Em cinco partidas disputadas, o time somou apenas um ponto.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que a direção do clube demitiu o antecessor, Bruno Labbadia. Ele caiu após derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique, no sábado. Gisdol, de 47 años, assinou contrato até junho de 2017. Seu último clube foi o Hoffenheim, que dirigiu de 2013 até outubro do ano passado.

A coletiva de imprensa e apresentação oficial do novo treinador foi marcada para esta segunda-feira. Labbadia deixa o clube em penúltimo lugar na tabela do Alemão e, coincidentemente, após uma derrota para o clube em que atuou como jogador.

"Este passo, diante da situação atual, é necessário. Estou convencido que temos que mudar o treinador para mudar este início de temporada desanimador", declarou o diretor esportivo do Hamburgo, Dietmar Beiersdorfer.