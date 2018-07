Hamburgo demite técnico após início ruim no Alemão

O presidente do Hamburgo, Carl Jarchow, disse que o treinador de 45 anos foi avisado sobre a demissão na noite de segunda-feira. "Foi uma decisão difícil. Nós trabalhamos bem juntos por dois anos", lembrou o dirigente.

O diretor esportivo do Hamburgo, Oliver Kreuzer, disse que a diretoria do clube já não via Fink capaz de reverter o quadro atual do time e revelou que o comandante ficou "chocado" quando soube que seria demitido.

O dirigente também informou que Rodolfo Esteban Cardoso assumirá a direção da equipe de forma interina pela segunda vez, auxiliado por Otto Addo, ex-jogador que treina o time juvenil do Hamburgo.

A situação de Fink no cargo ficou insustentável depois da goleada por 6 a 2 sofrida diante do Borussia Dortmund, no último sábado, sendo que na segunda rodada deste Campeonato Alemão a equipe foi batida por 5 a 1 pelo Hoffenheim, em casa.