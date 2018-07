Hamburgo demite treinador após começo ruim no Alemão e derrota para o Bayern

O Hamburgo impôs muita dificuldade para o Bayern de Munique no último sábado, segurou o empate até os 42 minutos do segundo tempo, mas foi vazado e perdeu por 1 a 0. O resultado e o péssimo início de temporada foram suficientes para a diretoria do clube decidir demitir o técnico Bruno Labbadia.

A dispensa de Labbadia foi confirmada neste domingo. Em cinco rodadas, o Hamburgo ainda não conseguiu vencer no Campeonato Alemão, soma apenas um ponto e é o penúltimo da tabela, desempenho que projeta mais uma temporada bastante difícil para um dos clubes mais tradicionais do país.

"Este passo, diante da situação atual, é necessário. Estou convencido que temos que mudar o treinador para mudar este início de temporada desanimador", declarou o diretor esportivo do Hamburgo, Dietmar Beiersdorfer. "Após uma longa preparação na pré-temporada e os jogos que tivemos até agora, temos que admitir que o desenvolvimento não correspondeu às nossas expectativas."

Labbadia estava no Hamburgo há um ano e meio e ajudou o time a evitar o rebaixamento na última temporada. Beiersdorfer prometeu que seu sucessor será anunciado nos próximos dias.