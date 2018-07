Hamburgo derrota o Schalke 04 de virada e deixa a lanterna do Campeonato Alemão

Único time da Alemanha que nunca foi rebaixado, o Hamburgo ganhou um respiro na briga contra o descenso no Campeonato Alemão. Neste sábado, com drama até o final, derrotou o vice-líder Schalke 04 de virada por 3 a 2, em casa, no Volksparkstadion, em confronto da 29.ª rodada da competição.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Alemão

+ Bayern goleia Augsburg e conquista hexa do Alemão com 5 rodadas de antecedência

A vitória serviu para tirar o Hamburgo da lanterna e o colocar na 17.ª e penúltima posição da tabela de classificação com 22 pontos, a cinco do Mainz, que ocupa a 16.ª colocação e se o campeonato terminasse hoje disputaria o playoff de rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão.

Mesmo com a derrota, o Schalke 04 permanece na segunda colocação, com 52 pontos, e tem uma vantagem de quatro pontos sobre o Borussia Dortmund, terceiro colocado, que entrará em campo neste domingo contra o Stuttgart.

O triunfo do Hamburgo foi construído com gols do sérvio Kostic e dos alemães Holtby e Aaron Hunt, sendo este último marcado aos 39 minutos da etapa final. No Schalke 04, o zagueiro brasileiro Naldo deixou a sua marca ao abrir o placar e o austríaco Burgstaller fez o segundo.

OUTROS JOGOS

O primeiro jogo do dia foi a goleada do Bayern de Munique sobre o Augsburg por 4 a 1, que culminou com a conquista do hexacampeonato do Campeonato Alemão com cinco rodadas de antecedência. Mais tarde houve outros três jogos: Freiburg 0 x 2 Wolfsburg, empate em 1 a 1 entre Colônia e Mainz e vitória do Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 sobre o Hertha Berlim.