Hamburgo empata e se complica na luta contra primeira queda

HAMBURGO - Depois de uma péssima campanha no Campeonato Alemão, o Hamburgo iniciou nesta quinta-feira o mata-mata na luta contra o rebaixamento para a segunda divisão. Diante do Greuther Fürth, a tradicional equipe não passou de um empate por 0 a 0, mesmo atuando em casa, e ficou mais perto da primeira queda de sua história.

Como terminou na antepenúltima colocação do Alemão, o Hamburgo teria que disputar um confronto de mata-mata contra o terceiro colocado da segunda divisão, no caso o Greuther Fürth, para definir quem disputar a divisão de elite. O empate desta quinta complicou o time da casa, já que as duas equipes voltarão a se enfrentar no domingo, em Fürth.

O Hamburgo é o único fundador da Bundesliga que nunca foi rebaixado e, por isso, sustenta 51 anos consecutivos na primeira divisão nacional. No entanto, prejudicado pelos problemas extra-campo, como uma imensa dívida da diretoria, o time terminou muito mal o Alemão deste ano, com cinco derrotas consecutivas.

Nesta quinta, com o estádio lotado, com mais de 57 mil pessoas, o Hamburgo foi para cima e exerceu forte pressão ao longo dos 90 minutos, mas faltou criatividade e pontaria para tirar o zero do placar. Melhor para o Greuther Fürth, que ficou mais perto de voltar à elite alemã, na qual atuou pela última vez em 2012/2013.