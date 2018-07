Hamburgo empata fora e evita primeira queda no Alemão

FÜRTH - Foi no sufoco, mas o Hamburgo manteve a tradição de nunca ter sido rebaixado no Campeonato Alemão neste domingo. Depois de um empate por 0 a 0 em casa no primeiro jogo do mata-mata com o Greuther Fürth, que definiria quem atuaria na elite do país na próxima temporada, a equipe voltou a empatar, desta vez por 1 a 1, em Fürth, e garantiu-se na primeira divisão pelos gols marcados fora de casa.

Como terminou na antepenúltima colocação do Alemão, o Hamburgo teria que disputar um confronto de mata-mata contra o terceiro colocado da segunda divisão, no caso o Greuther Fürth, para definir quem disputar a divisão de elite. Apesar do susto, o Hamburgo conseguiu manter-se na primeira divisão.

O clube é o único fundador da Bundesliga que nunca foi rebaixado e, por isso, sustenta 51 anos consecutivos na primeira divisão nacional. No entanto, prejudicado pelos problemas extra-campo, como uma imensa dívida da diretoria, o time terminou muito mal o Alemão deste ano, com cinco derrotas consecutivas.

A aflição do torcedor do Hamburgo com a possibilidade de ver seu time rebaixado pela primeira vez começou a ser aliviada logo aos 14 minutos. Após escanteio da direita, Lasogga cabeceou firme para marcar. No começo da segunda etapa, Lustner empatou para o Greuther Fürth, que até exerceu uma pressão, mas não conseguiu a virada.