Hamburgo encerra invencibilidade do Mainz no Alemão

Um gol marcado por Paolo Guerrero aos 43 minutos do segundo tempo, após bonita assistência do brasileiro Zé Roberto, garantiu neste sábado a vitória do Hamburgo sobre o Mainz por 1 a 0. O resultado encerrou a campanha perfeita da equipe mandante, que havia vencido as sete primeiras partidas do Campeonato Alemão.

Com a boa vitória, o Hamburgo chegou aos 14 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação do Alemão. O Mainz, por sua vez, está em segundo com 21 pontos, os mesmos do líder Borussia Dortmund - que derrotou o Colonia por 2 a 1 na sexta-feira.

A partida deste sábado foi bem disputada e parecia que terminaria empatada, até Zé Roberto receber passe na lateral esquerda aos 43 minutos da etapa final. Então, o brasileiro fez boa jogada, driblou um marcador dentro da área e cruzou rasteiro para Guerrero completar, calando a torcida do Mainz.

Outra grande vitória foi conquistada pelo Bayern de Munique. Contando com o apoio da torcida e uma inspirada atuação de Mario Gomez, a equipe derrotou o Hannover por 3 a 0 - todos os gols foram marcados pelo atacante - e chegou aos 11 pontos, dois a menos do que o adversário deste sábado. Também jogando em casa, o Werder Bremen derrotou o Freiburg por 2 a 1 e chegou aos mesmos 11 pontos do Bayern.

Ainda neste sábado, o St. Pauli conquistou boa vitória sobre o Nuremberg por 3 a 2. E no duelo entre os dois últimos colocados, Schalke e Stuttgart ficaram no empate por 2 a 2.