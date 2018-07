Hamburgo ganha antes da inauguração da Arena Grêmio

O time alemão vai enfrentar uma verdadeira maratona para participar da inauguração do estádio gremista. Depois de jogo desta sexta-feira em Hamburgo, viaja para Porto Alegre, com previsão de chegada na tarde deste sábado. Aí, os jogadores terão algumas horas para descansar antes de enfrentar o Grêmio.

O amistoso que marcará a abertura da Arena Grêmio neste sábado é uma reedição da final do Mundial de 1983, quando o time gaúcho derrotou o Hamburgo por 2 a 1, em Tóquio, no Japão, e conquistou o título. Por isso, o clube alemão foi convidado para a festa e resolveu encarar essa maratona para jogar no Brasil.

No jogo desta sexta-feira, o Hamburgo abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 29 do segundo. A vitória levou o time aos 24 pontos, em sexto lugar no Campeonato Alemão - o líder é o Bayern de Munique, com 38. Enquanto isso, o Hoffenheim segue com 12, ameaçado de rebaixamento na 16ª posição.

Foi, inclusive, a quinta derrota seguida do Hoffenheim. Nem mesmo a troca de treinador parece ter resolvido os problemas do time. Após a demissão de Marku Babbel na última segunda-feira, o técnico interino Frank Kramer fez sua estreia no jogo desta sexta. E não conseguiu evitar o resultado negativo.

Neste sábado, a rodada do Campeonato Alemão tem mais seis partidas programadas: Augsburg x Bayern de Munique, Borussia Dortmund x Wolfsburg, Freiburg x Greuther Furth, Nuremberg x Fortuna Dusseldorf, Stuttgart x Schalke e Eintracht Frankfurt x Werder Bremen.