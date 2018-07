Hamburgo impõe nova derrota ao Hoffenheim e protestos continuam A decisão do Hoffenheim de demitir o técnico Markus Babbel não surtiu efeito imediato e o time sofreu a quinta derrota seguida no Campeonato Alemão nesta sexta-feira, 2 x 0 para o Hamburgo, no primeiro jogo do treinador interino Frank Kramer.