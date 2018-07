Hamburgo perde e fica mais perto do 1º rebaixamento no Alemão

HANNOVER - A restrita lista de equipes que nunca foram rebaixadas em seus campeonatos nacionais pode perder um integrante nas próximas semanas. Isso porque o Hamburgo, único time alemão que nunca foi rebaixado, está cada vez mais perto de cair no torneio. Neste sábado, fora de casa, perdeu do Hannover por 2 a 1, com um gol do marfinense Ya Konan a 41 minutos do segundo tempo, e voltou a ficar em risco após a 30.ª rodada.

O Hamburgo vinha de uma vitória por 2 a 1 sobre o Bayer Leverkusen e comemorava leve recuperação. Mas, com a derrota, ficou estacionado nos 27 pontos, na 16.ª colocação. Assim, seria obrigado, se o Alemão terminasse hoje, a jogar um playoff contra o terceiro lugar da segunda divisão na briga por um lugar na elite.

Dentro da zona de rebaixamento, com 26 pontos, o Nuremberg saiu na frente, mas levou a virada do Wolfsburg, por 4 a 1, fora de casa. Já o Eintracht Braunschweiger, novato na primeira divisão, levou 2 a 0 do Freiburg, também como visitante, e segue na lanterna, com 25. O Freiburg e o Hannover, com 32, se afastaram um pouco da degola.

Na outra ponta da tabela, o Wolfsburg entrou no G4 com a vitória de virada sobre o Nuremberg, com gols de Perisic (duas vezes), Malanda Adje e Olic. Com 50 pontos, passou o Borussia Mönchengladbach, que, neste sábado, apenas empatou em casa com o Stuttgart, por 1 a 1, chagando aos 49 pontos. O Bayer Leverkusen, com 48, joga com o Hertha Berlim no domingo e pode retomar o quarto lugar. Um pouco atrás na briga, o Mainz foi a 47 ao vencer o Werder Bremen por 3 a 0. O Werder, com 33, está no grupo dos que correm risco, assim como Stuttgart, que tem 28.