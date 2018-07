Hamburgo perde outra e segue na zona de rebaixamento

HAMBURGO - O Hamburgo sofreu neste sábado a sua sexta derrota seguida no Campeonato Alemão e não conseguiu sair da zona de rebaixamento. Mesmo jogando em casa, perdeu para o Hertha Berlin por 3 a 0, em jogo válido pela 20.ª rodada.

Como o Nuremberg tinha perdido para o líder Bayern de Munique mais cedo, o Hamburgo deixaria a zona de rebaixamento se vencesse o Hertha Berlin. Mas perdeu e ficou em 17.º lugar com 16 pontos, um ponto atrás do rival.

Para ganhar do penúltimo colocado, o Hertha Berlin contou com três gols no primeiro tempo. O colombiano Adrian Ramos marcou duas vezes e o sudanês Allagui fez o outro. Assim, a equipe chegou aos 31 pontos, em sétimo lugar.

Atual campeão, o Bayern de Munique lidera com folga o Campeonato Alemão. Neste sábado, venceu o Nuremberg fora de casa, por 2 a 0, e manteve os 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Bayer Leverkusen.