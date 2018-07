Hamburgo perde pênalti no fim e só empata em casa com o Freiburg pelo Alemão

O Hamburgo desperdiçou uma grande chance de ficar um pouco mais tranquilo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão. Neste sábado, pela 21.ª rodada, o tradicional clube do norte do país teve um pênalti a seu favor, aos 43 minutos do segundo, mas o centroavante Aaron Hunt foi parado pela defesa do goleiro Alexander Schwolow e a partida contra o Freiburg terminou empatada por 2 a 2, em Hamburgo.

O resultado levou o Hamburgo - único clube que disputa a elite alemã a nunca ter sido rebaixado desde a criação da Bundesliga, no final da década de 40 - a 20 pontos, na 15.ª colocação. Logo abaixo, dois times venceram na rodada e se aproximaram. O Werder Bremen, com 19 pontos, é o 16.º e hoje jogaria uma repescagem contra o terceiro da segunda divisão. O 17.º e penúltimo colocado é o Ingolstadt, com 18. A lanterna está com o Darmstadt, com 12 pontos.

Já o Freiburg segue na luta por uma vaga em competição europeia. Agora com 30 pontos, está em nono lugar e se vê quatro pontos atrás do Hertha Berlin, o sexto, que teria um poso na próxima edição da Liga Europa.

Em campo, o Hamburgo colocou pressão por ser o mandante e logo abriu o placar com Aaron Hunt, aos 15 minutos. Mas o time da casa foi surpreendido pelo empate do Freiburg logo depois, aos 23, com Maximilian Philipp. Na segunda etapa, novamente os anfitriões ficaram em vantagem com o gol de Michael Gregoritsch, aos 12, mas a igualdade veio mais uma vez com Vincenzo Grifo, aos 27. No final, Hunt perdeu o pênalti e o jogo acabou mesmo no 2 a 2.