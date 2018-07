Hamburgo só empata em casa no jogo de ida do playoff do rebaixamento no Alemão Pelo segundo ano consecutivo, o torcedor do Hamburgo passa pelo sofrimento de ver a sua equipe lutar contra o descenso, que seria inédito desde a criação da Bundesliga no início dos anos 60, à segunda divisão do Campeonato Alemão. Nesta quinta-feira, no jogo de ida do playoff do rebaixamento, o time jogou em casa e só empatou por 1 a 1 com o Karlsruher, que foi o terceiro colocado da Série B.