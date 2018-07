Hamburgo vence fora e reage no Campeonato Alemão

Apesar do placar apertado, o time visitante dominou o duelo com tranquilidade, mas falhou demais nas finalizações. Depois de algumas tentativas, Guerrero mandou para as redes no instantes finais e anotou seu sexto gol na temporada.

Na próxima rodada, o Hamburgo vai receber o Werder Bremen, no sábado. No mesmo dia, o Colonia vai visitar o Nuremberg, que ficou no 0 a 0 com o Augsburg, no outro jogo do dia. O Nuremberg segue perto da zona da degola, enquanto o Augsburg ocupa a penúltima colocação da tabela.