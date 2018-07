Hamburgo vence Hertha Berlin e se afasta da zona de rebaixamento

O Hamburgo venceu o Hertha Berlin por 2 a 0 neste domingo, em casa, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. Com dois gols de Nicolai Müller marcados já no segundo tempo, o time anfitrião subiu para a décima colocação, com 31 pontos, e abriu sete de distância para a área da degola, hoje encabeçada pelo Eintracht Frankfurt, o 16º e antepenúltimo da tabela.

Os visitantes se complicaram um pouco na busca pela classificação à Liga dos Campeões da Europa. Com a derrota, permanecem em terceiro lugar, com 42 pontos, apenas dois de vantagem sobre o Mainz, o quinto colocado e primeiro fora da zona de classificação para a principal competição continental. Já o Schalke 04 é o quarto colocado, com 41, hoje disputaria uma fase de classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Mainz poderia ter encurtado ainda mais essa distância, mas ficou no empate sem gols com o Darmstadt neste sábado, em casa, no outro jogo do dia pelo Campeonato Alemão. O resultado deixou os visitantes em 15º lugar, com 26 pontos, a dois de entrar para a zona de rebaixamento.