Hamburgo vence lanterna e se reabilita no Alemão

Após levar 4 a 2 do Bayer Leverkusen, na semana passada, o Hamburgo chegou aos 24 pontos e subiu uma posição da tabela, para o oitavo lugar. O Monchengladbach segue com apenas 10 pontos, na última colocação.

Jogando fora de casa, o time do brasileiro Zé Roberto só conseguiu se impor no placar depois do intervalo. Elia abriu o marcador logo no primeiro minuto. Mas os donos da casa reagiram rapidamente e empataram aos 3, com gol de Igor Camargo, brasileiro naturalizado belga. A vitória só foi garantida aos 27 minutos, com Trochowski.

Depois desta vitória, o Hamburgo só voltará a campo em janeiro de 2011, para o início do segundo turno da competição, que terá um recesso de quase um mês. O Campeonato Alemão só retornará no dia 14. O Hamburgo jogará no dia seguinte, diante do Schalke, fora de casa. No mesmo dia, o Monchengladbach vai duelar com o Nuremberg, também distante de sua torcida.