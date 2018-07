Hamburgo vence sob o comando de Fink

Foi a primeira vitória do Hamburgo em casa desde março, que tinha empatado três jogos anteriores sob o comando de Fink após sua mudança do campeão suíço Basel.

Já Martin Harnik marcou os dois gols da vitória do Stuttgart por 2 x 1 sobre o último colocado Augsburg na outra partida do domingo.

"Nós sabíamos que era só uma questão de tempo, pois vínhamos jogando bem", disse o diretor esportivo do Hamburgo Frank Arnesen.

"É uma grande recompensa para nós e para os torcedores", acrescentou o capitão Heiko Westermann.

Paulo Guerrero e Marcell Jansen marcaram um gol em cada tempo para o Hamburgo, time no qual Fink é o quarto treinador a ocupar o cargo nesta temporada.

O Hamburgo subiu para o 14o lugar com 13 pontos enquanto o Hoffenheim é o nono com 17 pontos.

O atacante peruano Guerrero abriu o placar aos 25 minutos, marcando na segunda tentativa de passe de Andreas Beck após seu primeiro chute acertar a trave.

Jansen invadiu a área, deixando três defensores para trás e achou um espaço entre Tom Starke e a trave para ampliar aos 20 minutos da etapa final.

Já o Stuttgart, sexto na tabela com 21 pontos, e o Augsburg faziam uma partida sem muita inspiração quando o atacante austríaco Harnik acertou um voleio aos 41 minutos.

Augsburg empatou quando Daniel Baier tocou para trás e Tobias Werner chutou da entrada da área.

Os visitantes mal tiveram tempo de empatar antes de Harnik fazer uma grande jogada, explodindo pela esquerda e em seguida cortando para dentro para acertar o chute.

O Bayern de Munique lidera com 28 pontos em 13 jogos após sua derrota por 1 x 0 no sábado para o Borussia Dortmund, que divide a vice-liderança com o Borussia Moenchengladbach dois pontos abaixo dos bávaros.

O fim de semana ainda foi ofuscado pela tentativa de suicídio do árbitro Babak Rafati horas antes de apitar o jogo de sábado entre Colonia e Mainz 05, que foi adiado. Rafati foi diagnosticado como fora de perigo e está em condição estável após o incidente.

(Por Brian Homewood)