Hamburgo volta a tropeçar e fica ameaçado de 1º rebaixamento

A disputa contra o rebaixamento envolve cinco clubes, que brigam contra duas vagas na Segundona e uma no playoff contra o terceiro colocado da divisão de acesso desta temporada.

O Hamburgo foi a 32 pontos, contra 31 do Freiburg, mas ambos podem voltar à zona de rebaixamento dependendo dos resultados do Paderborn (31) e do Hannover (30) ao longo da rodada. Os dois times jogam em casa, respectivamente contra Wolfsburg e Werder Bremen.

Sem ganhar desde o início de fevereiro, o Hamburgo havia reagido com vitórias sobre Augsburg e Mainz, nas últimas duas rodadas. Nesta sexta, saiu perdendo em casa, com gol de Mehmedi. Só conseguiu o empate aos 45 minutos do segundo tempo, graças a gol de Kacar.