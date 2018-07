Hamburgo volta a vencer fora e pula para 4º no Alemão

Com o resultado, o Hamburgo disparou na tabela, ganhando provisoriamente seis posições. Agora é o terceiro colocado, com 13 pontos, mas ainda muito longe do líder Bayern de Munique, que tem 100% de aproveitamento e 24 pontos. Além dos dois times, também o Eintracht Frankfurt e Schalke 04 estão na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Já o Augsburg ocupa a parte de baixo da tabela. Com apenas seis pontos, a equipe voltou a perder depois de um mês e segue no 16.º lugar, à frente apenas do Greuther Furth e do Wolfsburg.

Em Augsburgo, o placar foi aberto pelo coreano Heung Mim Son. Aos 12 minutos, ele recebeu na direita, invadiu a área e bateu bonito, tirando do goleiro. Foi o quinto gol do jovem de 20 anos no Campeonato Alemão. Aos 18 do segundo tempo, o letão Rudnevs fechou a contagem.