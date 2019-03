Hamilton exalta força da Ferrari e vê ritmo 'completamente diferente' de rivais

Depois da dobradinha do finlandês Valtteri Bottas e o inglês Lewis Hamilton na prova de abertura da temporada da Fórmula 1, no último dia 17, na Austrália, a Ferrari já começou a exibir uma forte reação nos primeiros treinos livres para o GP do Bahrein, nesta sexta-feira, com Sebastian Vettel e Charles Leclerc se revezando nas duas primeiras posições no circuito de Sakhir.

O monegasco abriu o dia como líder e deixou o alemão em segundo lugar. Horas mais tarde, o tetracampeão mundial superou o jovem companheiro de equipe italiana, que terminou na segunda colocação. Ao comentar o desempenho da Ferrari, Hamilton exaltou a força mostrada pelos rivais e a evolução que o time de Maranello conseguiu no desenvolvimento do seu carro para esta segunda etapa do Mundial de F-1.

E os elogios do britânico não foram por acaso, pois ele terminou a última sessão livre desta sexta com um tempo 0s6 mais lento do que os obtidos pelos líderes. "As Ferraris foram rápidas desde o início e, em seguida, eles conseguiram um ritmo enorme. Então isso é completamente diferente do que nós vimos na última corrida", disse Hamilton.

O pentacampeão mundial admitiu que a Mercedes conseguiu "algumas melhorias" para o segundo treino livre no Bahrein e procurou ser otimista ao projetar o treino classificatório deste sábado, marcado para começar às 12 horas (de Brasília). Porém, ele reconheceu que a diferença de performance é grande em relação à dupla da equipe italiana. "É claro que nós vamos analisar as coisas nesta noite (de sexta-feira) e voltar um pouco mais fortes amanhã, mas no momento as Ferraris estão muito à frente", reforçou.

Vencedor da prova de abertura da temporada, Bottas também projetou com otimismo os próximos desafios a serem enfrentados em Sakhir. "Ainda há muito a ganhar", disse o finlandês, que ficou a apenas um décimo de Hamilton no segundo treino livre desta sexta e qualificou como "ótimas" todas as voltas rápidas que deu neste primeiro dia de trabalho de pistas no Bahrein. Por isso, ele espera por uma disputa equilibrada pela pole e pelas primeiras posições na sessão que definirá o grid de largada.

"Honestamente, acho que a qualificação será próxima, com base no dia de hoje. É apenas sexta-feira, é difícil dizer em detalhes (o que poderá acontecer)", analisou Bottas, que depois ressaltou: "Talvez eu esteja ansioso para amanhã porque estou ansioso por uma grande luta. É claro que gostaríamos de estar milhas à frente (dos rivais), mas, se houver uma briga, lutaremos pela pole. E se conquistarmos a pole, será ainda melhor".