Hannover bate Hamburgo e cola na ponta do Alemão

O Hannover manteve a invencibilidade neste início de Campeonato Alemão neste domingo. Atuando em casa, a equipe derrotou o Hamburgo por 2 a 0 e se igualou a Bayer Leverkusen e Bayern de Munique na ponta da tabela com sete pontos. Só aparece em terceiro porque leva desvantagem no saldo de gols. Por outro lado, o Hamburgo é o lanterna, com apenas um ponto ganho.

Neste domingo, o Hannover precisou apenas da primeira metade da etapa inicial para definir o marcador. O primeiro gol saiu aos 13 minutos, com Andreasen. Pouco depois, aos 23, Sobiech ampliou. O Hamburgo tentou de todas as formas voltar para o jogo no segundo tempo, mas os donos da casa se fecharam bem e conseguiram garantir o resultado.

Embalado, o Hannover voltará a campo no próximo sábado, quando duela com o caçula Paderborn fora de casa. Já o Hamburgo, em baixa, terá a difícil tarefa de enfrentar o Bayern de Munique, também no sábado, em casa.

AUGSBURG VENCE

No outro jogo do dia pelo Campeonato Alemão, o Augsburg conseguiu uma importante vitória fora de casa diante do Eintracht Frankfurt e somou seus primeiros pontos na tabela. Os anfitriões, por sua vez, pararam nos quatro pontos e estão na décima posição.