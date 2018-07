Hannover bate Hertha e sobe para quarto no Campeonato Alemão

O Hannover conquistou seu terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Alemão nesta sexta-feira, na abertura da 11.ª rodada. Mesmo fora de casa, a equipe dominou o confronto diante do Hertha Berlin, venceu por 2 a 0 e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O resultado levou o Hannover a 19 pontos, provisoriamente na quarta posição, que lhe daria vaga na fase preliminar do torneio europeu. Na próxima rodada, dia 22, a equipe receberá o Bayer Leverkusen. No mesmo dia, o Hertha Berlin, que estacionou nos 11 pontos e é o 13.º, duelará com o Colônia fora de casa.

A vitória do Hannover começou a ser desenhada nesta sexta com o gol de Jimmy Briand, aos 43 minutos, após cobrança de escanteio da direita. No segundo tempo, os anfitriões chegaram a ter um gol bem anulado pela arbitragem, mas ampliaram aos 30 minutos. Após erro na saída de bola do Hertha, Kiyotake recebeu pela direita, cortou o zagueiro e bateu para marcar.