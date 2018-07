Hannover bate o Stuttgart e sobe para 2.º na Alemanha No jogo que marcou a abertura da 16.ª rodada, a penúltima do primeiro turno, do Campeonato Alemão, nesta sexta-feira, o Hannover confirmou o favoritismo e derrotou em casa o Stuttgart por 2 a 1 (dois gols de Ya Konan e Niedermaier para os visitantes). Com o resultado, a equipe da casa assumiu provisoriamente a segunda colocação com 31 pontos. Está um à frente do Mainz e dois de vantagem para o Bayer Leverkusen, que ainda jogam neste final de semana.