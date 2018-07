Hannover cede empate ao Hertha e segue ameaçado no Alemão

Christian Schulz abriu o placar para os anfitriões aos 30 minutos do segundo tempo. Mas o Hannover não conseguiu sustentar a vantagem. Oito minutos depois, Valentin Stocker mandou para as redes e decretou o empate no placar, que não agrada a nenhum dos dois times na tabela.

Com o tropeço, o Hannover segue ameaçado pela queda. O time soma agora 29 pontos e ocupa a 14ª colocação, duas posições acima da zona de rebaixamento. A situação, contudo, pode piorar no decorrer da rodada porque o Freiburg pode retomar este lugar na classificação. O Hertha Berlin segue na 11ª posição, com 33 pontos.

A rodada do Alemão terá sequência com seis jogos neste sábado: Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt, Schalke x Freiburg, Mainz x Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund, Paderborn x Augsburg, Hamburgo x Wolfsburg. No domingo, a competição terá apenas duas partidas: Colonia x Hoffenheim e Stuttgart x Werder Bremen.