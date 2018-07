Hannover contrata lateral que defende Chile na Copa Reserva da seleção chilena que disputa a Copa do Mundo no Brasil, o lateral-esquerdo Miiko Albornoz acertou sua transferência do Malmö, clube da Suécia, para o Hannover, da Alemanha. Essa é a primeira transferência confirmada de um jogador que está defendendo o Chile no Mundial e a expectativa é de que outros sejam anunciados como reforços de outros times no decorrer da competição.