Hannover empata com Hamburgo e fica longe dos líderes

O Hannover soma 54 pontos, apenas dois a mais que o Bayern de Munique, quarto colocado. O Bayern duelará com o vice-líder Bayer Leverkusen no domingo, em busca de uma vaga na zona de classificação para a Liga. Já o Hamburgo é o sétimo colocado, com 43 pontos.

Distante da briga, o Hoffenheim derrotou o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, em casa, com gol do brasileiro Roberto Firmino, ex-Figueirense. O vencedor ocupa a nona posição, com 40, enquanto o Eintracht está na beira da zona de rebaixamento, com 33.

Em Wolfsburg, o time da casa empatou com o St. Pauli por 2 a 2, em duelo de desesperados. Contando com os brasileiros Diego, Grafite e Josué na equipe titular, o Wolfsburg soma os mesmos 29 pontos do rival e segue na zona da degola, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato.

Ainda neste sábado, o Stuttgart bateu o Colonia por 3 a 1, fora de casa, enquanto o Nuremberg superou o Kaiserslautern por 2 a 0.