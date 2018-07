Hannover quebra tabu e contrata técnico de origem turca

HANNOVER - Apenas 13.º colocado no Campeonato Alemão, o Hannover anunciou nesta terça-feira o seu técnico para o restante da temporada. Depois de demitir Mirko Slomka, o clube acertou com o turco Tayfun Korkut, que vinha trabalhando como assistente técnico da seleção nacional do seu país e será o primeiro treinador de origem turca na Bundesliga em 50 anos.

Aos 42 anos, Korkut, ex-jogador da seleção turca, assinou um longo contrato, até o fim da temporada de 2015/2016. Ele será apresentado no novo clube nesta quarta-feira, no primeiro dia do ano, logo após comandar o treino da equipe que luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão.

Korkut, que nasceu na Alemanha, teve destacada carreira como jogador, atuando por Fenerbahce, Real Sociedad, Espanyol e Besiktas, entre outros clubes. Pela seleção da Turquia, fez mais de 40 partidas, sempre jogando como volante. Aposentado em 2006, começou a carreira de treinador nos juniores da Real Sociedad. Passou pelas categorias de bases do Hoffenheim e o Stuttgart e, desde o ano passado, trabalhava na seleção turca.