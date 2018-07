Hannover se reforça com atacante do Manchester United O Hannover anunciou neste sábado a contratação do atacante senegalês Mame Biram Diouf, que pertencia ao Manchester United. O clube alemão disse que o jogador, de 24 anos, que estava atuando pela equipe reserva do clube inglês, assinou contrato por dois anos e vai começar a treinar na segunda-feira.