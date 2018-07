Hannover vence com gol de mão e deixa a zona da degola no Alemão Um gol de mão marcado pelo dinamarquês Leon Andreasen garantiu a vitória do Hannover sobre o Colônia, por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, e a saída do time da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. A partida foi válida pela nona rodada.